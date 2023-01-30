شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعاقد مع سيرجى أكا فى صفقة انتقال حر.. واللاعب يخوض المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النادى الاسماعيلى مع الإيفواري سيرجي أكا، لاعب فريق الجونة السابق، لتدعيم صفوف الفريق لنهاية الموسم فى صفقة انتقال حر قبل غلق باب القيد الشتوى، مساء غد الثلاثاء، ويتواجد اللاعب حالياً فى مران الدراويش.

ودخل أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلى، فى مفاوضات قوية مع سيرجى أكا منذ عدة أيام منتظراً الإعلان عن تشكيل اللجنة المؤقتة للدراويش لإتمام الصفقة الأولى للفريق الأصفر في الميركاتو الشتوى.

واتفق ميدو مع سيرجى أكا ووكيل أعماله على كافة شروط التعاقد ووقع اللاعب على العقود بشكل رسمي ليصبح لاعبا في صفوف الدراويش حتى نهاية الموسم.

وتعقد لجنة الاسماعيلى إجتماعاً مع أيمن الجمل مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى حالياً لمناقشة ملف الصفقات قبل غلق باب القيد الشتوى.

يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخامسة مساء الأحد 5 فبراير المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري .

ومنح أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، فى أعقاب الانتصار على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.