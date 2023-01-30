شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يفاوض الإسماعيلى لضم باسم مرسى وغموض مصير إسلام جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادى البنك الاهلى عن مفاوضات قوية مع الإسماعيلى لضم باسم مرسى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وإبرام صفقة تبادلية بين الناديين.

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المفاوضات جارية الآن بين مسئولي الإسماعيلى والبنك الأهلى، ويرغب مسئولو الدراويش فى ضم إسلام جابر لاعب خط وسط فريق البنك الأهلي مقابل رحيل باسم مرسي، فى ظل رغبة مسئولي الدراويش بضم اللاعب، مشيراً إلى أن مسئولى البنك الأهلي لم يوافقوا حتى الآن على الصفقة التبادلية.

ويحل فريق غزل المحلة، بعد قليل، ضيفاً على البنك الأهلي، فى ختام مباريات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، باستاد القاهرة الدولي.

ويأمل فريق المحلة تحت القيادة الفنية لمدربه عبد الباقي جمال فى مواصلة انتصاراته بالدوري بعد الفوز الثمين الذى حققه الفريق المحلاوى فى المباراة الماضية أمام نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، فيما يبحث البنك الأهلي عن تصحيح المسار بعد الهزيمة التي تلقاها في المباراة الماضية أمام النادي الأهلي بهدف نظيف.

وتعد مباراة اليوم بين غزل المحلة والبنك الأهلي هى أول مباراة لفريق البنك تحت القيادة الفنية لبابا فاسيليو، والذى تولى الإدارة الفنية للفريق مؤخراً أملاً في تحسن النتائج، وكان بابا فاسيليو قد خاض تجربة مميزة مع غزل المحلة في بداية الموسم الجاري، قبل أن يرحل عن الفريق بسبب الأزمات المادية.

وشدد عبد الباقي جمال على أهمية الفوز في مباراة اليوم ورفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة 28 ليقترب الفريق من المربع الذهبي، فيما طالب بابا فاسيليو لاعبي الينك الأهلي بضرورة الفوز للخروج من نفق النتائج المظلمة والابتعاد عن دوامة الهبوط.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الغربية بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المحلة 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.