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مواعيد مباريات بيراميدز فى كأس الكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد مواعيد مبارياته فى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

 

الجولة الأولى : بيراميدز * الجيش الملكي المغربي.. يوم الأحد 12 فبراير.. الساعة 9 مساء.. استاد الدفاع الجوي 

 

الجولة الثانية: فيوتشر * بيراميدز.. يوم الأحد 19 فبراير.. الساعة 6 مساء.. استاد السلام 

 

الجولة الثالثة: بيراميدز * أسكو كارا التوجولي.. يوم الأحد 26 فبراير .. الساعة 6 مساء .. استاد الدفاع الجوي

 

الجولة الرابعة: إسكو كارا التوجولي * بيراميدز.. يوم الأحد 8 مارس.. الساعة 6 بتوقيت القاهرة .. استاد دي كجوي بالعاصمة لومي.

 

الجولة الخامسة : الجيش الملكي المغربي * بيراميدز.. يوم الأحد 19 مارس.. الساعة 9 بتوقيت القاهرة.. استاد الأمير مولاي عبد الله بنزيمة الرباط.

 

ولم يتم الموعد النهائي لمباراة الجولة السادسة والأخيرة والتي تجمع بين بيراميدز وفيوتشر يوم 2 أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي، انتظارا لما ستسفر عنه مباريات وترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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