شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز فى كأس الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد مواعيد مبارياته فى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وجاءت المواعيد على النحو التالي:
الجولة الأولى : بيراميدز * الجيش الملكي المغربي.. يوم الأحد 12 فبراير.. الساعة 9 مساء.. استاد الدفاع الجوي
الجولة الثالثة: بيراميدز * أسكو كارا التوجولي.. يوم الأحد 26 فبراير .. الساعة 6 مساء .. استاد الدفاع الجوي
الجولة الرابعة: إسكو كارا التوجولي * بيراميدز.. يوم الأحد 8 مارس.. الساعة 6 بتوقيت القاهرة .. استاد دي كجوي بالعاصمة لومي.
الجولة الخامسة : الجيش الملكي المغربي * بيراميدز.. يوم الأحد 19 مارس.. الساعة 9 بتوقيت القاهرة.. استاد الأمير مولاي عبد الله بنزيمة الرباط.
ولم يتم الموعد النهائي لمباراة الجولة السادسة والأخيرة والتي تجمع بين بيراميدز وفيوتشر يوم 2 أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي، انتظارا لما ستسفر عنه مباريات وترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة.