شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز فى كأس الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد مواعيد مبارياته فى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

الجولة الأولى : بيراميدز * الجيش الملكي المغربي.. يوم الأحد 12 فبراير.. الساعة 9 مساء.. استاد الدفاع الجوي

الجولة الثانية: فيوتشر * بيراميدز.. يوم الأحد 19 فبراير.. الساعة 6 مساء.. استاد السلام

الجولة الثالثة: بيراميدز * أسكو كارا التوجولي.. يوم الأحد 26 فبراير .. الساعة 6 مساء .. استاد الدفاع الجوي

الجولة الرابعة: إسكو كارا التوجولي * بيراميدز.. يوم الأحد 8 مارس.. الساعة 6 بتوقيت القاهرة .. استاد دي كجوي بالعاصمة لومي.

الجولة الخامسة : الجيش الملكي المغربي * بيراميدز.. يوم الأحد 19 مارس.. الساعة 9 بتوقيت القاهرة.. استاد الأمير مولاي عبد الله بنزيمة الرباط.

ولم يتم الموعد النهائي لمباراة الجولة السادسة والأخيرة والتي تجمع بين بيراميدز وفيوتشر يوم 2 أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي، انتظارا لما ستسفر عنه مباريات وترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة.