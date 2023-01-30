شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ترفيهية لنجوم الأهلي بالدراجات فى شوارع المغرب قبل مونديال الأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم النادى الأهلى على الخروج فى جولة ترفيهية بالدراجات عقب مران الفريق اليوم، وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج فى إنهاء المران الثانى والرئيسى للفريق مبكرا، بعدما هطلت الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وأنهى مارسيل كولر المدير الفني المران الجماعي الرئيسي للفريق مبكرا بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج على ملعب التدريب.

وقلص المدير الفني فقرات المران الجماعي للفريق حرصا على سلامة اللاعبين وخوفا من تعرضهم لنزلات البرد الشديدة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في مقر إقامة بعثة الأهلي فى مدينة تطوان بالمغرب، قبل التحرك لخوض المران الثاني استعدادا لكأس العالم للأندية.

وحرص كولر على عرض مزيد من الفيديوهات لفريق أوكلاند سيتي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدور الأول لمنافسات كأس العالم للأندية.

وتحدث الجهاز الفني مع اللاعبين حول نقاط القوة والضعف في فريق أوكلاند سيتي وذلك في إطار الاستعدادات وتجهيز اللاعبين للمباراة.

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.