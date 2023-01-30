7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها استلام الزمالك استغناء ناصر منسى، وإنهاء إجراءات قيد شبانة، وإعلان الاهلى قائمة الفريق فى مونديال الأندية ، و فسخ احمد سيد غريب اعارته للاتحاد السكندرى

الأهلى يرسل اليوم القائمة النهائية المشاركة فى كأس العالم للأندية بالمغرب

يرسل النادي الأهلي اليوم الاثنين قائمة لاعبيه المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام بالمغرب، وينطلق مشوار الفريق بها مساء الأربعاء المقبل.

مجلس الزمالك يجتمع لبحث عودة فيريرا لتدريب الفريق الكروى

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعاً عاجلاً خلال الساعات القليلة المقبلة، لبحث عودة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، لقيادة الفريق الأبيض مرة أخرى فى المباريات المقبلة بالدورى الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، إيمانا منهم بقدرات "البورفيسور" وخبراته الكبيرة.

ينهى مسئولو الزمالك إجراءات قيد محمود شبانة مدافع الفريق الأبيض خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إنهاء كافة الأمور المالية مع نادى سموحة وقطع إعارته، وإبلاغ اللاعب بالعودة إلى النادى الأبيض والانتظام فى التدريبات الجماعية.

نجح نادي بيراميدز فى إنهاء التعاقد مع أحد المهاجمين الأفارقة خلال الساعات الماضية، وسيتم إعلان الصفقة اليوم بعد إنهاء إجراءات القيد قبل غلق باب الانتقالات.

أعلن أحمد سيد غريب، مهاجم النادي الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري، فسخ إعارته إلى زعيم الثغر، وكتب غريب عبر حسابه على انستجرام، "الحمدلله على كل شىء. تم فسخ إعارتي من نادي الاتحاد السكندري".