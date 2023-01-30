شكرا لقرائتكم خبر عن جابرييل أورك والشيخ يقودان هجوم غزل المحلة أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام البنك الأهلى فى الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز باستاد القاهرة الدولى.

وجاء التشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. محمود علاء ، محمد " بازوكا " ، مصطفى العش ، معاذ الحناوي ، محمد جابر .

خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد النادري ، كريم مصطفى ، أحمد الشيخ .

خط الهجوم .. جابرييل أورك.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي .. أحمد صبحي _ محمود الجزار_ عاصم صلاح _ أحمد سعيد _ أمير مدحت _ محمد بسيوني _ موسي دياوارا _ إسلام جابر _ أسامة فيصل.