شكرا لقرائتكم خبر عن جابرييل أورك والشيخ يقودان هجوم غزل المحلة أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام البنك الأهلى فى الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز باستاد القاهرة الدولى.
وجاء التشكيل يضم كلا من:
حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .
خط الدفاع .. محمود علاء ، محمد " بازوكا " ، مصطفى العش ، معاذ الحناوي ، محمد جابر .
خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد النادري ، كريم مصطفى ، أحمد الشيخ .
خط الهجوم .. جابرييل أورك.
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي .. أحمد صبحي _ محمود الجزار_ عاصم صلاح _ أحمد سعيد _ أمير مدحت _ محمد بسيوني _ موسي دياوارا _ إسلام جابر _ أسامة فيصل.
وتعد مباراة اليوم بين غزل المحلة والبنك الأهلي هى أول مباراة لفريق البنك تحت القيادة الفنية لبابا فاسيليو، والذى تولى الإدارة الفنية للفريق مؤخراً أملاً في تحسن النتائج، وكان بابا فاسيليو قد خاض تجربة مميزة مع غزل المحلة في بداية الموسم الجاري، قبل أن يرحل عن الفريق بسبب الأزمات المادية.
وشدد عبد الباقي جمال على أهمية الفوز في مباراة اليوم ورفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة 28 ليقترب الفريق من المربع الذهبي، فيما طالب بابا فاسيليو لاعبي الينك الأهلي بضرورة الفوز للخروج من نفق النتائج المظلمة والابتعاد عن دوامة الهبوط.
ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الغربية بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المحلة 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.