شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة بين كولر وجهاز الأهلى لوضع برنامج مباراة أوكلاند سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، اجتماعات مكثفة بأعضاء الجهاز الفني للفريق، سواء فى ملعب التدريب أو فندق الإقامة؛ للحديث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، إغلاق مران الفريق الجماعي والمحدد له صباح اليوم، الاثنين، أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، التى تتابع تدريبات الفريق بكأس العالم للأندية.

وأخطرت إدارة بعثة الأهلي بالمغرب اللجنة المنظمة للبطولة بإغلاق مران الفريق الجماعي أمام وسائل الإعلام.

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة السويسرى مارسيل كولر مرانه الثانى بالمغرب اليوم الاثنين، فى الملعب الذى تم تخصيصه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذى يُشرف على البطولة.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة مساء السبت على متن طائرة خاصة، للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، ويستهلها الأهلي بمواجهة فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا بمدينة طنجة فى الأول من الشهر المقبل.

ويواصل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، دراسة مباريات فريق أوكلاند سيتى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى افتتاح مشوار الأهلى بكأس العالم للأندية، والمقرر لها مطلع فبراير المقبل، وذلك كونها أهم مباراة فى البطولة لأن الفوز بها يتيح للمارد الأحمر مواصلة مشواره فى المونديال

وأصبح كولر المدرب الخامس فى تاريخ الأهلى الذى يقود الفريق فى كأس العالم للأندية والمدرب الأجنبي الثالث مع الأحمر بالمونديال.

ويعد البرتغالى مانويل جوزيه أكثر المدربين الذين قادوا الأهلى فى كأس العالم للأندية بثلاث مرات أعوام 2005، 2006 ، 2008، فيما جاء الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وصيفا بقيادة الأهلى فى نسختين عامى 2020، 2021، ومرة لكل من حسام البدرى عام 2012، ومحمد يوسف 2013

وأقيمت قرعة كأس العالم للأندية وأسفرت عن مواجهة الأهلى مع أوكلاند سيتى فى الأول من فبراير المقبل، ثم يواجه المتأهل من هذه المباراة الافتتاحية مع فريق سياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية، 4 فبراير المقبل، كما أسفرت القرعة عن مواجهة محتملة للأهلى مع ريال مدريد الإسبانى، حال تخطى أوكلاند سيتى، ثم التغلب عن فريق سياتل الأمريكى فى ربع النهائي.