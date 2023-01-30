شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى للطائرة يمنح مصر تنظيم بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة مصر شرف تنظيم بطولة أفريقيا المقرر لها شهر أغسطس المقبل والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويبدأ مسئولو اتحاد الطائرة، برئاسة ياسر قمر، ترتيب استضافة هذه البطولة عقب الانتهاء من البطولة العربية التى تقام فى مصر خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة الطائرة مشاركة 16 ناديًا في البطولة، وجاءت قائمة الأندية كالتالي: نادي النصر ”البحرين”، نادي بني ياس ”الإماراتي”، نادي الوكرة ”قطر”، النادي الاهلي ”قطر”، نادي الزمالك ”مصر”، النادي الأهلي ”مصر”، نادي الميناء ”اليمن”، نادي خيبل المهرة ”اليمن”، نادي السيب ”عمان”، نادي كاظمة ”الكويت”، نادي القوات ”فلسطين”، نادي الصداقة ”فلسطين”، نادي مصافي الشمال ”العراق”، نادي السويحلي ”ليبيا”، نادي أهلي طرابلس ”ليبيا”، نادي الكويت ”الكويت”.

ويكثف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة اجتماعاته خلال هذه الفترة للانتهاء من كل الملفات قبل استضافة البطولة، حيث يعقد مجلس الإدارة اجتماعات متواصلة لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بهذا الحدث.