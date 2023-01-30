شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يمثلون التايكوندو فى بطولتى الفجيرة والعرب بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر خلال ساعات بعثة منتخب التايكوندو المقرر مشاركتها فى منافسات بطولتى كأس العرب والفجيرة الدولية بالإمارات فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وأكد محمد عجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب الأول، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القائمة المقرر مشاركتها فى البطولة تضم كلا من مصطفى فرج، إياد بركات، أحمد جمال، رامى عيسى، سيف عيسى، أحمد راوى، شهد سامى، آية شحاته، ميسون إيهاب.

ويتكون الجهاز الفنى من المدير الفنى الإنجليزى محمد شو، وأسامة سيد المدرب العام، ومحمد مجدى المدرب، والدكتور قدرى المر أخصائي علاج طبيعي.

تأتى المشاركة فى البطولتين فى إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الرئيس وبطولة مصر الدولية المقرر إقامتهما منتصف فبراير.

وتستضيف مصر بطولة كأس الرئيس للتايكوندو عن قارة أفريقيا فئة الـG2، إلى جانب عودة الاتحاد لتنظيم بطولة مصر الدولية فئة الـG1 بعد توقف دام لأربع سنوات بمجموع 30 نقطة للبطولتين، وذلك فى ذكرى مرور خمسين عام على تأسيس الاتحاد الدولى للتايكوندو