بابا فاسيليو يعلن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة غزل المحلة

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل .

خط الدفاع.. أحمد ياسين_ إسحاق يعقوبو _ أسامة ابراهيم _ أحمد العش .

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ أحمد ياسر .

خط الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود .

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي .. أحمد صبحي _ محمود الجزار_ عاصم صلاح _ أحمد سعيد _ أمير مدحت _ محمد بسيوني _ موسي دياوارا _ إسلام جابر _ أسامة فيصل.

وتعد مباراة اليوم بين غزل المحلة والبنك الأهلي هى أول مباراة لفريق البنك تحت القيادة الفنية لبابا فاسيليو، والذى تولى الإدارة الفنية للفريق مؤخراً أملاً في تحسن النتائج، وكان بابا فاسيليو قد خاض تجربة مميزة مع غزل المحلة في بداية الموسم الجاري، قبل أن يرحل عن الفريق بسبب الأزمات المادية.

وشدد عبد الباقي جمال على أهمية الفوز في مباراة اليوم ورفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة 28 ليقترب الفريق من المربع الذهبي، فيما طالب بابا فاسيليو لاعبي الينك الأهلي بضرورة الفوز للخروج من نفق النتائج المظلمة والابتعاد عن دوامة الهبوط.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الغربية بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المحلة 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.