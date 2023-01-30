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شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يزور معسكر منتخب الشباب بالإسماعيلية ويجتمع بمحمود جابر والان مع تفاصيل الخبر
تواجد فى زيارة جهاز المنتخب كل من محمد غرابة المدير الإداري و الجهاز الفني المعاون ويضم ارنالدو تيكسيرا المدرب العام و وسيرجيو بوتيليو مدرب وأيمن عبد العزيز مدرب و لويس ستيفس مدرب حراس مرمى و فالتر دياز مدرب ، و محمد مدني مترجم المنتخب.
وحرص روي فيتوريا على الاجتماع مع محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب و الحديث في بعض الأمور الفنية، كما حرص البرتغالي فيتوريا على تحفيز اللاعبين و أكد لهم أنهم مستقبل الكرة المصرية في السنوات المقبلة و ضرورة بذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة .
ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمى، شادي الجيلاني محلل أداء، هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل، إسلام جمال معد بدني، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبد الجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد ايهاب إداري، علاء سعيد مسئول المهمات.
اقترب الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، من الاتفاق على 3 مباريات ودية يخوضها شباب الفراعنة الشهر المقبل، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التى تنظمها مصر بمشاركة 12 منتخبا.
وقطع اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر شوطا كبيرا فى الاتفاق مع ثلاثة منتخبات، بات الأقرب منهم منتخبا جنوب السودان وأوغندا، فى ضوء المفاوضات الجارية لتنظيم وديات مع هذه المنتخبات.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، حيث تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.