شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يزور معسكر منتخب الشباب بالإسماعيلية ويجتمع بمحمود جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على زيارة معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، المقام بالإسماعيلية في إطار الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 12مارس.

تواجد فى زيارة جهاز المنتخب كل من محمد غرابة المدير الإداري و الجهاز الفني المعاون ويضم ارنالدو تيكسيرا المدرب العام و وسيرجيو بوتيليو مدرب وأيمن عبد العزيز مدرب و لويس ستيفس مدرب حراس مرمى و فالتر دياز مدرب ، و محمد مدني مترجم المنتخب.

وحرص روي فيتوريا على الاجتماع مع محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب و الحديث في بعض الأمور الفنية، كما حرص البرتغالي فيتوريا على تحفيز اللاعبين و أكد لهم أنهم مستقبل الكرة المصرية في السنوات المقبلة و ضرورة بذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة .















