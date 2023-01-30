المؤتمر الصحفى لمباراة مصر وباراجواى فى كأس ديفيز بالجزيرة.. غدًا

القاهرة - سامية سيد - يعقد غدًا الثلاثاء المؤتمر الصحفى لمباراة كأس ديفيز للتنس بنادى الجزيرة، بين منتخبى مصر وباراجواى المقرر إقامتها يومى 3 و4 فبراير المقبل بملعب السنتر كورت وذلك ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية.

وبدأ منتخب فراعنة التنس استعداداته النهائية من اليوم بملاعب نادى الجزيرة بحضور كل اللاعبين محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو عصراوى ومحمد جمعه وفارس زكريا تحت قيادة كابتن الفريق الدولى السابق عمرو غنيم.

واكتملت بعثة منتخب باراجواى بوصول باقى أعضاء الفريق حيث سبقهم فى الوصول قبل اسبوع ثلاثة لاعبين شاركوا فى البطولة الدولية للتنس التى اختتمت أمس فى القاهرة، واستطاع أبرز لاعبى منتخب باراجواى المصنف 746 دانييل فاليجو بلوغ المربع الذهبى بينما انهزم زميليه فى الادوار التمهيدية.

من جانب آخر، أنهى اتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعى كافة الاستعدادات التنظيمية للمباراة وتم طرح تذاكر المباراة للبيع فى منفذين بمقر الاتحاد ونادى الجزيرة.

على جانب آخر، حقق الثنائى الصاعد كريم مبروك ومصطفى البسنلى لقب الزوجى للبطولة الدولية للناشئين التى اقيمت بنادى هيئة قناة السويس فى حضور رئيس الاتحاد اسماعيل الشافعى فيما حصلت اللاعبة الصاعدة لجين كامل على المركز الثانى لفردى الناشئات واياد عزت على المركز الثالث فردى ناشئين وحبيبة يسرى وامينة عثمان مركز ثالث زوجى الناشئات.