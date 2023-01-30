شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة والثلوج تنهي المران الرئيسى للأهلى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت الأمطار الغزيرة والثلوج فى إنهاء المران الثاني والرئيسي لفريق الأهلى مبكرًا حيث هطلت الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وأنهى مارسيل كولر المدير الفني المران الجماعي الرئيسي للفريق مبكرًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج على ملعب التدريب.

وقلص المدير الفني فقرات المران الجماعي للفريق وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين وخوفًا من تعرضهم لنزلات البرد الشديدة.

واستكمل اللاعبون جانبًا من الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس والجيم الملحق بملعب المباراة.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في مقر إقامة بعثة الأهلي في مدينة تطوان بالمغرب، قبل التحرك لخوض المران الثاني استعدادًا لكأس العالم للأندية.

وحرص كولر على عرض مزيد من الفيديوهات لفريق أوكلاند سيتي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدور الأول لمنافسات كأس العالم للأندية.

وتحدث الجهاز الفني مع اللاعبين حول نقاط القوة والضعف في فريق أوكلاند سيتي وذلك في إطار الاستعدادات وتجهيز اللاعبين للمباراة.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني اليوم على ملعب «سانية الرمل» باستاد تطوان بالمغرب.

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.