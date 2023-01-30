شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن احتراف إمام عاشور فى ميتلاند الدنماركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إمام عاشور، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق الابيض لخوض تجربة احترافية فى ميتلاند الدنماركى قبل غلق باب القيد الشتوى نهاية يناير الجارى، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: كيف أعلن إمام عاشور رغبته في الرحيل عن الزمالك؟

ج: قال إمام عاشور لاعب الزمالك فى حديث بثته قناة الزمالك، "لم أكن أرغب فى الرحيل عن الزمالك، هو بيتي والنادى الذي تألقت داخل صفوفه، ولكنها فرصة لطموح الاحتراف، وتابع «لدي طموح فى الاحتراف وخوض التجربة والتألق فى أوروبا».

س: كيف علق الزمالك على رغبة إمام عاشور؟

ج: عرض مجلس إدارة نادى الزمالك على إمام عاشور الاستمرار داخل النادي مقابل تعديل عقده ماليًا، إلا أن اللاعب أبدى رغبته فى خوض تجربة الاحتراف في ميتلاند الدنماركي.

س: وكيف سيتم حسم الموقف؟

ج: أمهل مجلس إدارة نادى الزمالك إمام عاشور 24 ساعة من أجل التفكير من جديد في البقاء داخل صفوف الزمالك.

س: ماهى قيمة عقد احتراف إمام عاشور في الدنمارك؟

ج: أعلن مجلس الزمالك أن عرض ميتلاند الدنماركي يبلغ 105 ملايين جنيه.

س: وما هو رأى أسامة نبيه المدير الفني للزمالك في احتراف اللاعب؟

ج: علق أسامة نبيه على احتراف إمام عاشور فى تصريحات تليفزيونية قائلا، «لا أستطيع الوقوف أمام طموح اللاعب ومصلحته».

س: ما هو حصاد رحلة إمام عاشور مع الزمالك؟

ج: إمام عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة فى صيف 2019، وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة، وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.