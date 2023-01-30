شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى إجراءات قيد شبانة بعد قطع إعارته لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى مسئولو الزمالك إجراءات قيد محمود شبانة مدافع الفريق الأبيض خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إنهاء كافة الأمور المالية مع نادى سموحة وقطع إعارته، وإبلاغ اللاعب بالعودة إلى النادى الأبيض والانتظام فى التدريبات الجماعية.

وانضم محمود شبانة لسموحة فى بداية هذا الموسم معارا من الزمالك لمدة موسم، مع وجود بند يمنح النادى الأبيض بإمكانية استعادة اللاعب فى الانتقالات الشتوية بعد دفع مليون جنيه وهو ما قام الزمالك بتفعيله.

وفى سياق مختلف، فاز فريق الزمالك تحت قيادة أسامة نبيه على فيوتشر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليكون ذلك أول انتصار للأبيض فى 2023.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 29 فى المركز الرابع، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 25 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 13 هدف، وفى المقابل تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 31 فى المركز الثالث، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 7، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 21 هدفا، واستقبلت شباكه 13.