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الامارات | قرعة كأس ملك إسبانيا تبكّر "كلاسيكو" برشلونة وريال مدريد

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة دور الأربعة من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي سحبت، اليوم الإثنين، عن مواجهة برشلونة مع في «كلاسيكو» جديد مرتقب بين الفريقين في الطريق إلى اللقب، بينما يلتقي أتلتيك بلباو مع أوساسونا.
ويقام كلاسيكو الذهاب بين برشلونة وريال مدريد في ملعب «سانتياغو بيرنابيو» في الأول من مارس المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في «الكامب نو» في الخامس من أبريل المقبل.
يذكر أن برشلونة يحمل الرقم القياسي في التتويج بكأس الملك برصيد 31 لقباً كان آخرها في 2021 بفوزه على أتلتيك بلباو 4-صفر، أما ريال مدريد فقد توج بالكأس 19 مرة ولم يفرح بالبطولة منذ 2014.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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