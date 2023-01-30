الامارات | قرعة كأس ملك إسبانيا تبكّر "كلاسيكو" برشلونة وريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة دور الأربعة من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي سحبت، اليوم الإثنين، عن مواجهة برشلونة مع ريال مدريد في «كلاسيكو» جديد مرتقب بين الفريقين في الطريق إلى اللقب، بينما يلتقي أتلتيك بلباو مع أوساسونا.

ويقام كلاسيكو الذهاب بين برشلونة وريال مدريد في ملعب «سانتياغو بيرنابيو» في الأول من مارس المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في «الكامب نو» في الخامس من أبريل المقبل.

يذكر أن برشلونة يحمل الرقم القياسي في التتويج بكأس الملك برصيد 31 لقباً كان آخرها في 2021 بفوزه على أتلتيك بلباو 4-صفر، أما ريال مدريد فقد توج بالكأس 19 مرة ولم يفرح بالبطولة منذ 2014.