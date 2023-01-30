كلاسيكو جديد.. قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا تسفر عن مواجهة برشلونة وريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر -

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي أقيمت اليوم الإثنين بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مواجهة قوية بين برشلونة وريال مدريد.

ووصل ريال مدريد وبرشلونة لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد في دور الثمانية بجانب كل من أتلتيك بلباو وأوساسونا.

وكان بطل النسخة الماضية من البطولة هو ريال بيتيس، ولكنه تم إقصاءه على يد أوساسونا في المرحلة الماضية بنتيجة 3-2.

وتقام مباريات دور الأربعة من بطولة كأس الملك بنظام الذهاب والإياب، على عكس الأدوار السابقة التي كانت تقام من خلال مبارة واحدة فقط لتحديد المتأهلين.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإسباني عن مواعيد مباريات نصف النهائي في الساعات المقبلة.

وفيما يلي نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023

برشلونة ضد ريال مدريد

أوساسونا ضد أتلتيك بلباو