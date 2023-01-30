«ادفع عشان تسجل».. أزمة في الزمالك بسبب صفقة ناصر منسي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن نادي الزمالك أصبح مُطالب بسداد جزء من مديونياته لاتحاد الكرة، من أجل قيد صفقاته التي تعاقد معها خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال حتحوت، خلال تقديم برنامجه "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأحد، إن الزمالك إذا أراد تسجيل ناصر منسي الذي تعاقد معه من البنك الأهلي، لا بد أن يدفع جزء من مديونياته، مشددًا أنه لا بد من تطبيق القرار على جميع الأندية.

وأضاف الإعلامي أن الزمالك حصل على الاستغناء الخاص بناصر منسي من البنك الأهلي، ليصبح اللاعب مملوك للأبيض، مشددًا أن الشيك هو من أخر الاستغناء.

وتابع هاني حتحوت أن الرغبة دائمًا تكون نجاح الأندية الجماهيرية وأن تقف على قدميها، إلا أن تقدم الرياضة المصرية يستدعي تطبيق اللوائح والقوانين على الجميع بما فيهم الأهلي والزمالك.