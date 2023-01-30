شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحسم الصفقة الثامنة فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسؤولو النادي المصري الصفقة الثامنة خلال الميركاتو الشتوي الجارى بضم محمد الفيومي لاعب وسط دكرنس على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بنية البيع النهائي، بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع لأى نادٍ آخر.

ومن المقرر أن يلتحق اللاعب بمعسكر المصرى اليوم بعدما تم إنهاء كافة الإجراءات لانتقال اللاعب.

ويعتبر الفيومي الصفقة الثامنة للمصرى بعدما ضم النادي البورسعيدي كلا من: عبده يحيى من غزل المحلة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، سعيدو وعزام من الفيوم، شريف دابو، رجب عمران من سيراميكا، وأحمد عماد وحسام جريشة من بروكسي.

وفى المقابل استغنى النادي المصري عن خدمات محمد عنتر وعمرو مرعي وعمرو طارق.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد السويس الجديد.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا آخر.