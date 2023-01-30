اتحاد الكرة يعلن خليفة كلاتنبرج فى لجنة الحكام خلال 48 ساعة

القاهرة - سامية سيد - يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الـ48 ساعة المقبلة، اسم الخبير التحكيمي الأوروبي الجديد الذى يدير لجنة الحكام خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج الذى تقدم باستقالته مؤخرا.

وقرر اتحاد الكرة وضع بعض المعايير قبل التعاقد مع الخبير الجديد منها التفرغ وأن يكون له تجارب سابقة فى تطوير التحكيم .

ورحل كلاتنبرج بعدما تقدم باستقالته من منصبه، وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة قبول الاستقالة بشكل سريع فى بيان وضح فيه تفاصيل رحيل الخواجة الإنجليزى.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ الأربعاء الماضى، قبول استقالة مارك وكلاتنبرج وتكليف الشئون القانونية بالاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق الاتحاد ومايترتب على الاستقاله طبقا لبنود العقد المبرم.

كما تقرر سرعة التفاوض مع خبير تحكيم أجنبي للعمل كرئيس للجنة الحكام ومطور لمنظومة التحكيم.