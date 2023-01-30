شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يضع الرتوش الأخيرة على تقرير إعادة هيكلة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف أحمد حسام ميدو، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، على وضع الرتوش الأخيرة على تقريره الفنى الشامل الذى يتضمن إعادة هيكلة فريق الكرة لتصحيح مساره ببطولة الدوري من أجل عرضه على اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة القلعة الصفراء.

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة التى ستتولي إدارة شؤون النادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة وحتى انتخاب مجلس إدارة جديد للدراويش.

وتم عرض التشكيل النهائي المقترح لأعضاء اللجنة على أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي وجه بالإسراع في إصدار القرار حتى تتمكن اللجنة من استلام النادي خلال الأسبوع الجاري من لجنة التسليم والتسلم.

وضم تشكيل اللجنة المؤقتة كلا من: اللواء أبو بكر الصديق الحديدي، محمد إبراهيم أحمد، أحمد جمال فهيم، المستشار الطاهر الشافعي، مروة عرابي، محمد الشحات ابراهيم، نصر الدين المصطفى وإسماعيل حفني"، إضافة إلى المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط.

يشار إلى أن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، تقدم باستقالته عقب تدهور نتائج الفريق.

يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخامسة مساء الأحد 5 فبراير المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري .

ومنح أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، فى أعقاب الانتصار على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.