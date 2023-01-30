شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلم استغناء ناصر منسى تمهيداً لقيده بقائمة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم مسئولو نادى الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب ناصر منسى من البنك الأهلى تمهيداً لقيده بقائمة الفريق.

وأعلن نادى الزمالك التعاقد مع ناصر منسى، مهاجم البنك الأهلى، فى أولى صفقاته فى الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوفه.

وجاء التعاقد مع ناصر منسى لتدعيم خط الهجوم، مقابل إعارة حسام أشرف، لاعب الزمالك الناشئ لفريق البنك الأهلى، لمدة عام بجانب المقابل المادى.

ووجه مجلس إدارة الزمالك الشكر للواء أشرف رئيس نادى البنك الأهلى، وأعضاء مجلس الإدارة.

قال ناصر منسى، إنه يعشق الفريق الأبيض منذ الصغر، مؤكدا أنه سعيد بالتواجد فيه والدفاع عن ألوانه في الفترة القادمة، مضيفاً:""مبسوط بوجودى في نادى الزمالك وبحبه من صغري، وسأبذل قصارى جهدى، وأتمنى أن أستطيع تقديم شيئاً جيداً ومساعدة الفريق".