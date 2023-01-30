شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى الأهلى والزمالك اليوم فى دورى كرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الاثنين، مباريات الجولة العاشرة فى بطولة الدورى السوبر لكرة السلة رجال للمراكز من الأول إلى الثامن.

وتقام مباريات مصر للتأمين والأهلى، والمصرية للاتصالات مع سموحة، والجزيرة مع الاتحاد السكندرى فى السادسة مساءً على ملاعب الأندية المذكورة أولا، بينما تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الثامنة مساءً.

ويتصدر الأهلى ترتيب فرق الدورى برصيد 16 نقطة بتحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى خاضها، ويحل الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى برصيد 15 نقطة بالخسارة فى مباراة واحدة.

ويأتى الزمالك فى المركز الثالث بـ13 نقطة بعد الخسارة فى 3 مباريات، ثم طلائع الجيش رابعا بفارق نقطة عن الزمالك، ويليه فى المركز الخامس بنفس الرصيد 12 نقطة.

ويقع سموحة فى المركز السادس برصيد 10 نقاط ثم سابعا بـ9 نقاط وهو نفس رصيد التأمين الذى يقع فى فى قاع ترتيب الدورى.