شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم إبراهيم عايش وطارق سامى قبل غلق باب الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى غزل المحلة فى التعاقد مع إبراهيم عايش لاعب وسط فريق أسوان وطارق سامى مدافع فريق الجونة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، بطلب من الجهاز الفني بقيادة عبد الباقى جمال.

وجاء التعاقد مع إبراهيم عايش علي سبيل الانتقال النهائي من فريق أسوان، بينما انضم طارق سامى لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من فريق الجونة.

ويحل فريق غزل المحلة، فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، ضيفاً على البنك الأهلي، فى ختام مباريات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خلال اللقاء الذي يستضيفه استاد القاهرة الدولي.

ويأمل فريق المحلة تحت القيادة الفنية لمدربه عبد الباقي جمال فى مواصلة انتصاراته بالدوري بعد الفوز الثمين الذى حققه الفريق المحلاوى فى المباراة الماضية أمام نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، فيما يبحث البنك الأهلي عن تصحيح المسار بعد الهزيمة التي تلقاها في المباراة الماضية أمام النادي الأهلي بهدف نظيف.

وتعد مباراة اليوم بين غزل المحلة والبنك الأهلي هى أول مباراة لفريق البنك تحت القيادة الفنية لبابا فاسيليو، والذى تولى الإدارة الفنية للفريق مؤخراً أملاً فى تحسن النتائج، وكان بابا فاسيليو قد خاض تجربة مميزة مع غزل المحلة في بداية الموسم الجاري، قبل أن يرحل عن الفريق بسبب الأزمات المادية.

وشدد عبد الباقي جمال على أهمية الفوز في مباراة اليوم ورفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة 28 ليقترب الفريق من المربع الذهبي، فيما طالب بابا فاسيليو لاعبي الينك الأهلي بضرورة الفوز للخروج من نفق النتائج المظلمة والابتعاد عن دوامة الهبوط.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الغربية بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو المحلة 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.