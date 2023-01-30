شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبات مصر يحققن مراكز متقدمة فى بطولة هليوبوليس الدولية باليونان بمشاركة 13 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت لاعبات مصر ويمثلن نادي (النادي) على مراكز متقدمة في بطولة هليوبوليس الدولية والمشارك فيها 13 دولة، المقامة فى اليونان.

واللاعبات اللاتي حصدن المراكز المتقدمة هن: سيلينا إحسان - توانا شريف - فريدة محمد - هنا رزق الله - ليديا بيشوى - چودى فهمى - لوچين عبد الفتاح - لولوا أبو الهدى.

وجاءت النتائج كالآتى: لولوا أبو الهدى: تانى فردى عام

أول طوق، تانى صولجان (أول شريط)، هنا رزق الله (خامس طوق)، ليديا بيشوى (ثامن طوق)، چودى فهمى (رابع طوق)، هنا رزق الله سادس (فرى)، ليديا بيشوى تاسع (فرى)، چودى فهمى ثامن (فرى).

ورافق البعثة المرافقة للاعبات: رامى العجمى رئيس البعثة، لمياء حسام (مدير فنى)، عليا سعده (مدرب عام)، هايدى صلاح (مدرب).



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