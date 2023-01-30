الامارات | قميص رونالدو تحت أقدام جماهير تهتف لميسي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلطت الصحف الأوروبية الضوء على مشهد تم تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشجع سعودي يدوس على قميص باللون الأصفر مكتوب عليه رونالدو، وذلك بعد خسارة النصر أمام الاتحاد 1-3 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وفي الوقت الذي حمّلت جماهير النصر وفي مقدمهم مدرب الفريق الفرنسي رودي غارسيا، البرتغالي كريستيانو رونالدو جزءاً من مسؤولية الخسارة بعد إهداره فرصة في الشوط الأول كانت نقطة التحول في الهزيمة، كان مشجعو الاتحاد يهتفون مطولاً ضد رونالدو (أفضل لاعب في العالم 5 مرات) محاولين استفزازه بالصراخ باسم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائلين: "ميسي.. ميسي"، الغريم التقليدي للنجم البرتغالي في ملاعب الساحرة المستديرة (أفضل لاعب في العالم 7 مرات).

يذكر أن رونالدو خاض مباراتين مع النصر حتى الآن دون أن يتمكن من التسجيل فيما يتألق زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وعن هوية المشجع الذي داس على قميص رونالدو، فقد نفت صحيفة "ماركا" أن يكون مشجع نصراوي غاضب من الهزيمة مشيرة إلى أنه كان يتوشح بألوان اتحاد جدة، وقالت: "مشجع يحترم نفسه لا يدوس على قميص فريقه".

ويتساءل الجمهور فيما إذا كان رونالدو سيستمر في النصر حتى نهاية عقده في صيف 2025، أم سيعود إلى أوروبا لإنهاء مسيرته الكروية هناك.