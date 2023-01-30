شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: أطالب الحكام بضرورة مراجعة قراراتهم أثناء مباريات بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
وقال المدير الرياضي لبيراميدز، "ليس من المنطقى أن يتعرض الفريق لخمس بطاقات حمراء فى فترة قصيرة في مباريات سموحة وفيوتشر وسيراميكا بالدوري والبنك الأهلي والزمالك فى الكأس، وجميع خبراء التحكيم أكدوا أن 3 بطاقات منها غير مستحقة على الإطلاق، وكلفت الفريق كثيرا الفترة الماضية".
وأشار هاني سعيد إلى أنه من الضروري على لجنة الحكام مراجعة الحكام في القرارات التحكيمية التي تظلم فريق نادي بيراميدز بصورة واضحة، لأن الوضع بالفعل بات غير محتمل، والفريق يتعرض لظروف لا تحتمل بلعب مباريات عديدة بنقص عددي خلال عدد قليل من اللقاءات.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 31 نقطة وارتقى للمركز الثاني في ترتيب جدول الدوري، بينما وصل سيراميكا للنقطة 18 في المركز الحادي عشر بترتيب جدول الدوري.
سجل رمضان صبحي هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، فيما تعادل محمد إبراهيم لسيراميكا في الدقيقة 35 من ركلة جزاء أيضا، بينما تعرض أحمد سامي، لاعب بيراميدز، للطرد بسبب عرقلة ميدو جابر.
وتقدم بيراميدز مجددا في الدقيقة 57 عن طريق عبد الله السعيد بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى، قبل أن يتعادل صلاح محسن لسيراميكا في الدقيقة 90.