شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: أطالب الحكام بضرورة مراجعة قراراتهم أثناء مباريات بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز ، عن ضيقه الشديد من البطاقات الحمراء الكثيرة التى يتعرض لها لاعبو الفريق من جانب الحكام فى المباريات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يطالب الحكام بضرورة مراجعة قراراتهم لأن الأمر أصبح غير محتمل.

وقال المدير الرياضي لبيراميدز، "ليس من المنطقى أن يتعرض الفريق لخمس بطاقات حمراء فى فترة قصيرة في مباريات سموحة وفيوتشر وسيراميكا بالدوري والبنك الأهلي والزمالك فى الكأس، وجميع خبراء التحكيم أكدوا أن 3 بطاقات منها غير مستحقة على الإطلاق، وكلفت الفريق كثيرا الفترة الماضية".

وأشار هاني سعيد إلى أنه من الضروري على لجنة الحكام مراجعة الحكام في القرارات التحكيمية التي تظلم فريق نادي بيراميدز بصورة واضحة، لأن الوضع بالفعل بات غير محتمل، والفريق يتعرض لظروف لا تحتمل بلعب مباريات عديدة بنقص عددي خلال عدد قليل من اللقاءات.