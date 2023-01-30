شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يرحب بعودة فيريرا لتدريب الزمالك والعمل مساعداً معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب أسامة نبيه، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بعودة البرتغالى جوسفالدو فيريرا مديراً فنياً للفريق الأبيض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مع العمل معه مدرباً مساعداً فى الجهاز الفني بعد تقريب وجهات النظر بينهما.

ويؤمن أسامة نبيه بالخبرة الكبيرة التى يتمتع بها "البروفيسور" فى التدريب، خصوصاً أنه يعتبر الأخير من المدربين المخلصين الذى قدموا للفريق الأبيض الكثير وجلبوا له الألقاب والبطولات، والفريق يحتاج لجهوده خلال المرحلة المقبلة.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعاً عاجلاً خلال الساعات القليلة المقبلة، لبحث عودة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، لقيادة الفريق الأبيض مرة أخرى، فى المباريات المقبلة بالدورى الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، إيمانهم منهم بقدرات "البورفيسور" وخبراته الكبيرة.

وطرح مسئولو الزمالك فكرة عودة فيريرا لتدريب الزمالك، خصوصاً أن الفريق الأبيض مقبل على مباريات مهمة في بطولة دورى أبطال أفريقيا، ولاقى الأمر ترحيباً من الجميع بتولى "البروفيسور" مهام القيادة الفنية للفريق مرة أخرى.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك أسدل الستار على مسيرة البرتغالى فيريرا مع الفريق الأبيض، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وعين أسامة نبيه بديلاً له، حتى نهاية الموسم لتصحيح مسار الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد البرتغالى فيريرا الزمالك فى 79 مباراة حقق الفوز فى 52 لقاء وتعادل فى 15 مواجهة وخسر 12 لقاء، كما حقق لقب الدورى المصرى مرتين وكأس مصر مرتين رفقة الفارس الأبيض،قبل أن يتم توجيه الشكر له.