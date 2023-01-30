شكرا لقرائتكم خبر عن توقف سلسلة اللا هزيمة لفيوتشر عند 22 مباراة بعد الخسارة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت سلسلة اللاهزيمة لفريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق عند المباراة رقم 22، وذلك بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق بهدفين مقابل هدف أمام نادي الزمالك، فى مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي أقيمت أمس باستاد القاهرة الدولي.

وقبل مواجهة الزمالك خاض فريق فيوتشر 22 مباراة متتالية دون هزيمة، حيث كانت آخر هزيمة لفيوتشر ترجع إلى نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في 26 أغسطس، عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية، حتى مباراة الأمس.

وتراجع فيوتشرللمركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 21 هدفا واستقبلت شباكهم 13.

صبت هزيمة فيوتشر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، في مصلحة النادي الأهلي، متصدر جدول الترتيب، حيث بات الفريق الوحيد بلا هزيمة في المسابقة هذا الموسم.

ولعب الأهلي 15 مباراة هذا الموسم، تمكن من الفوز في 11 مباراة وتعادل 4 مرات ولم يتلق هزيمة، بينما جاءت هزيمة فيوتشر لتوقف سلسلة اللا هزيمة للفريق والتي استمرت في الـ15 الماضية.

ووسعت هذه الهزيمة الفارق بين الأهلي متصدر الترتيب وفيوتشر وبيراميدز المنافسان على الوصافة إلى 6 نقاط كاملة، علما بأن الأهلي لعب مباراة أقل بعدما تأجلت مباراته أمام حرس الحدود التي كان مقررا لها أمس