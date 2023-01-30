شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يتلقى عرضا برتغاليا للرحيل عن بيراميدز بـ3.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز عرضا برتغاليا وآخر إسبانيا لرحيل إبراهيم عادل لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية للموسم الحالي 2022 / 2023.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن العرض الذى وصل بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل يصل من 3 إلى 3.5 مليون دولار، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة، وأن التعاقد سيكون من فترة الانتقالات الحالية، أو الحصول على توقيع اللاعب والاستمرار مع بيراميدز لنهاية الموسم والانتقال للنادى الجديد من بداية الموسم.

وفى سياق مختلف، كشف محمود فتح الله، مدرب بيراميدز، أن فريقه خاض 3 مباريات في آخر 5 مباريات منقوص العدد، مؤكدا أن نقاط مباراة سيراميكا كانت فى المتناول مع الاحترام لفريق سيراميكا.

وقال فتح الله، خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي إبراهيم فايق، "قدمنا مباراة كبيرة وأحرزنا هدف التقدم رغم أننا كنا منقوصين ولكن الطرد أثر على أداء الفريق".

وأضاف، "لدينا قائمة كبيرة ونشعر بقيمة اللاعبين التي لدينا في كل المراكز، وأعتبر عودة أحمد فتحي مؤثرة رغم غيابه لفترة طويلة، وهو مكسب كبير وانضم إلينا أحمد توفيق وكل اللاعبين المتاحين مؤثرة وكل دقيقة في الكرة يحدث جديد وكل شيء جائز بشأن ضم لاعبين جدد".

وعن رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك، أكد أن اللاعب شارك في مباراة سيراميكا، وقد تحدث أمور في الغرف المغلقة بين الإدارات لا أعلمها، والزمالك ناد كبيرن ومعظم لاعبي مصر يرغب في الانضمام إليه، وهذا لا يقلل مننا، ولكن اللاعب مستمتع ويشعر بالارتياح داخل النادي وهو لاعب مهم ويؤدي معنا ويقاتل، إلا أنه غاب في الأسبوع الماضي بسبب الإصابة، ولكن لا أعلم ما سيحدث في الكواليس خلال الأيام القادمة.