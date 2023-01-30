شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد إمام عاشور لتحديد مصيره من الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر إدارة نادى الزمالك رد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، بشأن تحديد مصيره مع من البقاء مع الفريق، أو اتخاذ قراره النهائى بشأن قبول العرض الدنماركى والاحتراف الخارجى حسب رغبته.

ومنحت إدارة نادى الزمالك إمام عاشور مهلة 24 ساعة للتفكير بشأن العدول عن قراره برغبته فى الاحتراف الخارجى والبقاء داخل صفوف الفريق الأبيض،مقابل ترضيته ماديا بعقد جديد يناسب موهبته وإمكانياته الفنية.

ويجرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك وإسماعيل يوسف مدير الكرة، محاولات مكثفة مع إمام عاشور لإقناعه بالبقاء فى الفريق الأبيض لحاجتهما لخدماته الفنية فى الفترة المقبلة، رغم تمسك اللاعب بقرار الاحتراف الخارجي.

في سياق متصل، قال إمام عاشور، إنه يتمنى موافقة النادى الأبيض على رغبته فى الاحتراف الخارجى، خصوصا بعد تلقيه عرضا من نادى ميتلاند الدنماركى، لافتاً إلى أن النادى الأبيض بيته وكان حلمه منذ الطفولة، موضحا أنه تحت أمره فى أى وقت، ولكن فرصة الاحتراف تأتى مرة واحدة، ويتمنى الحصول عليها.

وأوضح إمام عاشور أنه متمسك بخطوة الاحتراف الخارجى، خصوصا أنها تعد جيدة بالنسبة له فى هذا السن ولن تتعوض، مشيراً إلى أنه فى النهاية سيلتزم بقرار نادى الزمالك، قابلا، "عايز أشكر زملائى على الفترة الماضية وبحبهم، وأتمنى لهم التوفيق خلال الفترة القادمة وأشكرهم على الدعم".