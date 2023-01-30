شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتعاقد مع الغانى وهاب أهازدى لتدعيم الدفاع بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي الإنتاج الحربى فى التعاقد مع المدافع الغانى وهاب اهازدى، لتدعيم خط دفاع الفريق، بناءً على رغبة مصطفى عبده المدير الفنى للفريق.

ووقع الغانى العقد فى حضور أحمد المهدى مدير الكرة ومصطفى عبده المدير الفنى للعجلات الحربية، عائدًا مرة أخرى لصفوف الفريق وذلك بعد رحيله فى نهاية الموسم الماضى.

وكان الإنتاج الحربى ضم أشرف السيد، لاعب وسط الجونة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى إبراهيم رجب الشهير بـ"ريعو"، مدافع فريق وادى دجلة، رسميا لنادى الإنتاج الحربى حتى نهاية الموسم، وذلك بعد ضم يوسف الدون.

ويحتل فريق الإنتاج الحربى المركز الحادي عشر في ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 7 لقاءات، سجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكهم 13 هدفا.

وتنتظر الإنتاج الحربى مواجهة نارية مع فريق الترسانة يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.