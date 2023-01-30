شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبى الأهلى قبل خوض المران الثانى بالمغرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانباً من المحاضرة الفنية التى عقدها السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين قبل التوجه للملعب لخوض المران الثانى بالمغرب.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الأول صباح أمس، الأحد، على ملعب «سانية الرمل» باستاد تطوان بالمغرب، وذلك فى بداية الاستعداد لكأس العالم للأندية.

وبدأ اللاعبون فقرات المران الجماعي بتدريبات استشفائية وبدنية متنوعة للتخلص من إجهاد رحلة الطيران.

وشهدت حالة الطقس هطول الأمطار الغزيرة على مدينة تطوان بالمغرب.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة مساء السبت على متن طائرة خاصة، للمشاركةفى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، ويستهلها الأهلي بمواجهة فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا بمدينة طنجة فى الأول من الشهر المقبل.

ويواصل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، دراسة مباريات فريق أوكلاند سيتى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى افتتاح مشوار الأهلى بكأس العالم للأندية، والمقرر لها مطلع فبراير المقبل، وذلك كونها أهم مباراة فى البطولة لأن الفوز بها يتيح للمارد الأحمر مواصلة مشواره فى المونديال.