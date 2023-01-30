شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر دورى عمومى سيدات اليد بالمرحلة الثانية.. والزمالك رابعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تصدر الأهلى جدول ترتيب المرحلة الثانية من دورى عمومى السيدات برصيد 6 نقاط، يليه الشمس فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط أيضا.

بينما جاء سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط يليه الزمالك فى المركز الرابعة بنفس الرصيد.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد تعديل موعد مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 23 فبراير المقبل ضمن المرحلة الثانية بالدورى لتقام فى تمام الثامنة مساءا بدلا من الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر والتى أصبحت تستضيف لقاءات القمة بكرة اليد خلال الفترة الأخيرة.

ويشهد دورى محترفى اليد فترة توقف خلال هذه الفترة ، نظرا لمشاركة المنتخب فى بطولة العالم التى اختتمت أمس ببولندا والسويد.