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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد نهاية كأس العالم لكرة اليد 2023، تعرف على ترتيب المنتخبات من الأول وحتى الأخير، وأين تواجدت المنتخبات العربية؟

الترتيب النهائي لمنتخبات كأس العالم لكرة اليد 2023

أُسدل الستار على كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢٣ التي أقيمت في السويد وبولندا، بمشاركة عربية كبيرة، ولكن بنتائج كانت مخيبة للآمال بعض الشيء.

مونديال كرة اليد ليس كنظيره في كرة القدم، حيث تقام العديد من المباريات للمنتخبات التي ودّعت المسابقة، من أجل تحديد المراكز من الأول للأخير.

الدنمارك دخلت مونديال السويد وبولندا وهي حاملة لقب آخر نسختين، ونجحت في الحفاظ على لقبها في إنجاز فريد من نوعه، للمرة الثالثة على التوالي.

رفاق هانسن ولاندين نجحوا في الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بستوكهولم بنتيجة 34-29 ورسخوا أفضليتهم في عالم كرة اليد.

تأهل المنتخب المصري إلى الدور الرئيسي متصدرًا لمجموعته، ثم حلّ وصيفًا في الدور الرئيسي ليضرب موعدًا صعبًا مع السويد في ربع النهائي.

وفي هذا الدور، خسرت مصر من السويد بفارق أربعة أهداف، لتبدأ رحلة أخرى للتنافس على المركز الخامس للثامن.

خسر الفراعنة من منتخب ألمانيا، قبل خوض مباراة المجر الختامية والفوز بها، وهكذا احتلت كتيبة المدرب باروندو جارسيا المركز السابع للمرة الثانية على التوالي.

بالطبع كانت مشاركة منتخب مصر هي الأفضل للعرب وكذلك لقارة إفريقيا، باحتلال المركز السابع، فيما أتى منتخب البحرين كثاني أفضل منتخب عربي باحتلال المركز السادس عشر.

منتخب قطر يأتي في المرتبة الثالثة بالتواجد في المركز 22، في الوقت الذي حقق به منتخب تونس "كأس الرئيس" باحتلال المركز 25.

واحتل المنتخب السعودي المركز 29، وكانت المشاركة العربية الأسوأ على الإطلاق من نصيب منتخب الجزائر، بعد احتلال المركز قبل الأخير.

ترتيب المنتخبات العربية في كأس العالم لكرة اليد 2023

مصر - المركز السابع

البحرين - المركز 16

قطر - المركز 22

تونس - المركز 25

السعودية - المركز 29

المغرب - المركز 30

الجزائر - المركز 31



كانت الميدالية الذهبية واللقب من نصيب الدنمارك، وحلّ المنتخب الفرنسي وصيفًا للنسخة الثانية على التوالي.

وفي المركز الثالث أتى المنتخب الإسباني، ثم السويد صاحبة الأرض في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس والنرويج بالمرتبة السادسة.

تونس تُوِّجت بكأس الرئيس الذي يقام بين المنتخبات التي ودّعت المسابقة من الدور التمهيدي، واحتل منتخب أوروجواي المركز الأخير دون أي انتصار.

ترتيب كأس العالم لكرة اليد 2023

الدنمارك

فرنسا

إسبانيا

السويد

ألمانيا

النرويج

مصر

المجر

كرواتيا

سلوفينيا

صربيا

أيسنلدا

البرتغال

هولندا

بولندا

البحرين

البرازيل

الجبل الأسود

الأرجنتين

أمريكا

بلجيكا

قطر

الرأس الأخضر

إيران

تونس

تشيلي

مقدونيا الشمالية

كوريا الجنوبية

السعودية

المغرب

الجزائر

أوروجواي