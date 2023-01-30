شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الترتيب النهائي لمنتخبات كأس العالم لكرة اليد 2023 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد نهاية كأس العالم لكرة اليد 2023، تعرف على ترتيب المنتخبات من الأول وحتى الأخير، وأين تواجدت المنتخبات العربية؟
الترتيب النهائي لمنتخبات كأس العالم لكرة اليد 2023
أُسدل الستار على كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢٣ التي أقيمت في السويد وبولندا، بمشاركة عربية كبيرة، ولكن بنتائج كانت مخيبة للآمال بعض الشيء.
مونديال كرة اليد ليس كنظيره في كرة القدم، حيث تقام العديد من المباريات للمنتخبات التي ودّعت المسابقة، من أجل تحديد المراكز من الأول للأخير.
الدنمارك دخلت مونديال السويد وبولندا وهي حاملة لقب آخر نسختين، ونجحت في الحفاظ على لقبها في إنجاز فريد من نوعه، للمرة الثالثة على التوالي.
رفاق هانسن ولاندين نجحوا في الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بستوكهولم بنتيجة 34-29 ورسخوا أفضليتهم في عالم كرة اليد.
تأهل المنتخب المصري إلى الدور الرئيسي متصدرًا لمجموعته، ثم حلّ وصيفًا في الدور الرئيسي ليضرب موعدًا صعبًا مع السويد في ربع النهائي.
وفي هذا الدور، خسرت مصر من السويد بفارق أربعة أهداف، لتبدأ رحلة أخرى للتنافس على المركز الخامس للثامن.
خسر الفراعنة من منتخب ألمانيا، قبل خوض مباراة المجر الختامية والفوز بها، وهكذا احتلت كتيبة المدرب باروندو جارسيا المركز السابع للمرة الثانية على التوالي.
بالطبع كانت مشاركة منتخب مصر هي الأفضل للعرب وكذلك لقارة إفريقيا، باحتلال المركز السابع، فيما أتى منتخب البحرين كثاني أفضل منتخب عربي باحتلال المركز السادس عشر.
منتخب قطر يأتي في المرتبة الثالثة بالتواجد في المركز 22، في الوقت الذي حقق به منتخب تونس "كأس الرئيس" باحتلال المركز 25.
واحتل المنتخب السعودي المركز 29، وكانت المشاركة العربية الأسوأ على الإطلاق من نصيب منتخب الجزائر، بعد احتلال المركز قبل الأخير.
ترتيب المنتخبات العربية في كأس العالم لكرة اليد 2023
مصر - المركز السابع
البحرين - المركز 16
قطر - المركز 22
تونس - المركز 25
السعودية - المركز 29
المغرب - المركز 30
الجزائر - المركز 31
كانت الميدالية الذهبية واللقب من نصيب الدنمارك، وحلّ المنتخب الفرنسي وصيفًا للنسخة الثانية على التوالي.
وفي المركز الثالث أتى المنتخب الإسباني، ثم السويد صاحبة الأرض في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس والنرويج بالمرتبة السادسة.
تونس تُوِّجت بكأس الرئيس الذي يقام بين المنتخبات التي ودّعت المسابقة من الدور التمهيدي، واحتل منتخب أوروجواي المركز الأخير دون أي انتصار.
ترتيب كأس العالم لكرة اليد 2023
الدنمارك
فرنسا
إسبانيا
السويد
ألمانيا
النرويج
مصر
المجر
كرواتيا
سلوفينيا
صربيا
أيسنلدا
البرتغال
هولندا
بولندا
البحرين
البرازيل
الجبل الأسود
الأرجنتين
أمريكا
بلجيكا
قطر
الرأس الأخضر
إيران
تونس
تشيلي
مقدونيا الشمالية
كوريا الجنوبية
السعودية
المغرب
الجزائر
أوروجواي