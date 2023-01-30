«مش هروح الأهلي».. إمام عاشور يعلن رحيله عن الزمالك.. ومرتضى منصور: جبته بـ 8 مليون وهبيعه بـ 105

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن صفوف القلعة البيضاء لخوض تجربة احترافية في نادي ميتلاند الدنماركى.

وقال عاشور، في تصريحات عبر قناة "الزمالك" مساء أمس الأحد،: "لم أكن أرغب في الرحيل عن الزمالك، هو بيتي والنادي الذي تألقت داخل صفوفه، ولكنها فرصة لطموح الاحتراف".

وأوضح نجم خط وسط الفريق الأبيض، في حديثه مع مرتضى منصور على الهواء،: "لدي طموح في الاحتراف وخوض التجربة والتألق في أوروبا".

ولم يتملك إمام عاشور نفسه من البكاء في كلمات وداع لجماهير الزمالك وزملائه قبل الاحتراف في صفوف ميتلاند الدنماركي.

وقال عاشور باكياً: "أتمنى ميكونش حد زعلان مني قبل ما أمشي، سأفتقد زملائي وجماهير الزمالك بشدة".

ووعد اللاعب جماهير الزمالك ورئيس النادي مرتضى منصور قائلًا: "إن عدت إلى مصر فلن ألعب لفريق غير الزمالك بعد أنباء الحديث عن الانتقال لنادي منافس"، في إشارة منه إلى أنباء انتقاله لـ الأهلي.

وعرض مرتضى منصور على إمام عاشور الاستمرار في الزمالك مقابل تعديل عقده ماليًا، إلا أن اللاعب أبدى رغبته في خوض تجربة الاحتراف في ميتلاند الدنماركي.

وأمهل مرتضى منصور اللاعب 24 ساعة من أجل التفكير من جديد في البقاء داخل صفوف الزمالك.

وأعلن مرتضى منصور انتقال إمام عاشور لصفوف ميتلاند الدنماركي مقابل 105 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن الزمالك قام بشراء اللاعب بـ 8 ملايين قبل 4 مواسم.