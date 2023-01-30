شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر الترتيب العام لبطولة الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب الكاراتيه الترتيب العام لبطولة الدورى العالمى التى أقيمت بمصر فى الفترة من 27 إلى 29 يناير الجارى بصالة استاد القاهرة.

ونجح لاعبو المنتخب فى تحقيق 13 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 3 ذهبيات، و3 فضيات بالإضافة إلى 7 برونز.

وحقق الميداليات الذهبية كل من طه طارق، عبد الله هشام، ريم سلامة، بينما حصد الفضيات كلا من محمد جابر، نورسين على، وسلمى حسن.

وجاءت الميداليات البرونزية من نصيب كل من: كريم أبو عيطة، محمود بدوي، أحلام يوسف، بسملة حسن، فريال أشرف، سهيلة إسماعيل، بالإضافة إلى دينا مصطفى.

ونالت البطولة إشادات عالمية من الفرق المشاركة ومن وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه، حيث أكد أنطونيو سينوس رئيس الاتحاد الدولي على رضائه التام عن التنظيم المصري للبطولة وثقته في تنظيم الاتحاد المصري لبطولة العالم 2025 على أعلى مستوى خاصةً مع دعم الدولة المصرية.