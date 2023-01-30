شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر ظهير الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ"31" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عمر جابر، نجم الزمالك بعيد ميلاده الـ31 اليوم الاثنين، حيث إنه من مواليد 30 يناير 1992، وهو نجل محمود جابر المدير الفنى السابق للإسماعيلى والمدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، وبدأ عمر فى مدرسة الكرة بنادى الزمالك فى السادسة من عمره، وتدرج فى فرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول بقلعة ميت عقبة على يد المدير الفنى حسام حسن مارس 2010 عندما كان عمره 18، وكانت مباراة نادى طلائع الجيش فى الدورى الممتاز هى أول مباراة له مع الفريق الأول وخاضها كاملة.

وحقق عمر جابر مع نادى الزمالك لقب الدورى مرة واحدة موسم 2014-2015 بالإضافة لكأس مصر ثلاث مرات مواسم 2013، 2014، 2015.

عمر جابر لعب فى جميع المراكز داخل الملعب منذ أن كان فى الناشئين، حيث بدأ بمركز المساك ثم الظهير الأيمن، والأيسر ولاعب الوسط المدافع، وصانع الألعاب وكان قائدا لكل الفرق إلى تدرج فيها حتى أصبح قائدا أيضا للفريق الأول ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

خرج عمر جابر للاحتراف الخارجى بعدما أعلن نادى بازل السويسرى فى مايو 2016 التعاقد مع عمر جابر لمدة 4 مواسم مقابل مليون و650 ألف يورو لنادى الزمالك بجانب 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

انتقل عمر جابر على سبيل الإعارة إلى فريق لوس أنجلوس من بازل فى يوم 9 أغسطس 2017 ولكنه لم يلعب فى البداية نظرا للإصابة لمدة أكثر من ثلاثة أشهر ويعود اللاعب فى نهاية عام 2018 لنادى بازل، قدرت الصفقة 700 ألف يورو لنادى بازل .

ثم عاد مرة أخرى الى الدورى المصرى الممتاز عن طريق نادى بيراميدز فى يوليو 2018 لمدة 4 سنوات، بعدما فعل بند شرائه من بازل السويسرى مقابل 2 مليون دولار ثم عاد مجدداً لنادى الزمالك.

وإجمالا شارك عمر جابر مع الزمالك في 173 مباراة بإجمالى 12701 دقيقة لعب بكل البطولات نجح خلالها في تسجيل 13 هدف وصنع 15 هدف أخر وتلقى 21 كارت أصفر .