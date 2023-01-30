شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يطلب اجتماعاً مع اللجنة الجديدة فى الإسماعيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد حسام ميدو، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، عقد اجتماع غدا، الثلاثاء، مع اللجنة المؤقتة برئاسة اللواء أبو بكر الصديق الحديدى لتسليم تقريره الشامل عن فريق الكرة.

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة التى ستتولي إدارة شؤون النادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة، وحتى انتخاب مجلس إدارة جديد للدراويش.

وتم عرض التشكيل النهائي المقترح لأعضاء اللجنة على أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذى وجه بالإسراع في إصدار القرار حتى تتمكن اللجنة من استلام النادي خلال الأسبوع الجاري من لجنة التسليم والتسلم.

وضم تشكيل اللجنة المؤقتة كلا من: اللواء أبو بكر الصديق الحديدي، محمد إبراهيم أحمد، أحمد جمال فهيم، المستشار الطاهر الشافعي، مروة عرابي، محمد الشحات ابراهيم، نصر الدين المصطفى وإسماعيل حفني"، إضافة إلى المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط.

يشار إلى أن مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، تقدم باستقالته عقب تدهور نتائج الفريق.

ويستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخامسة مساء الأحد 5 فبراير المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري .

ومنح أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، فى أعقاب الانتصار على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.