شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يزور النادى الإسماعيلى ومعسكر منتخب الشباب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مقر النادي الإسماعيلي اليوم الاثنين ومقر معسكر منتخب الشباب بقيادة محمود جابر الموجود فى الإسماعيلية حاليا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للشباب.

ويستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخامسة مساء الأحد 5 فبراير المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري .

ومنح أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، فى أعقاب الانتصار على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

ويستعيد الإسماعيلى جهود لاعبه أحمد مدبولى، صانع ألعاب الفريق، فى مباراة الاتحاد السكندري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب أحمد مدبولى عن مباراة الاسماعيلى مع الداخلية التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للمسابقة، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الدراويش مع أسوان والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وكان أحمد مدبولي قد حصل على البطاقتين السابقتين خلال مواجهتي الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات المسابقة المحلية.