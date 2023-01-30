شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكشف موقف أحمد رفعت بعد اقتراب رحيله عن الوحدة الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، حقيقة الأنباء المتداولة عن قطع إعارة أحمد رفعت لاعب الفريق المعار إلى الوحدة الإماراتي منذ بداية الموسم الجاري.

وقال السقا فى تصريحات صحفية، "لم تنته الأمور فيما يخص قطع إعارة أحمد رفعت، هو لاعب كبير وسيكون إضافة لنا حال عودته للفريق".

وأضاف السقا متحدثاً عن الهزيمة من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، "راضون عن الأداء، اللاعبون قدموا المطلوب منهم داخل أرضية الملعب والمباريات الكبرى تحسم على تفاصيل صغيرة، هي مجرد أول هزيمة فى الموسم حتى الآن".

وتابع، "سنحاول تعلم الدرس حتى نحافظ على مكانتنا في المركز الثاني خاصة مع المنافسة الشرسة من العديد الأندية، في الشوط الثاني كانت المباراة في اتجاه واحد فقط نحن نهاجم والزمالك رد فعل فقط، لكن التوفيق لم يحالفنا.

وعن غياب أحمد عاطف عن المشاركة قال السقا، أحمد عاطف كان مصابا منذ بداية الموسم، ثم شارك ولم يكتمل شفاؤه ما تسبب فى تجديد الإصابة، كان جاهزا للمشاركة لكن لم نحب المجازفة به".

واصل متحدثاً عن الميركاتو الشتوي، "قمنا بتدعيمات قوية في بداية الموسم ولدينا قائمة كبيرة تضم أكثر من لاعبين في كل مركز، ما يجعلنا لا نتأثر بغياب لاعبين عن التشكيل مثلما حدث أمام الزمالك بغياب 5 لاعبين".