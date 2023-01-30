شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائى للأهلي فى مونديال الأندية بالمغرب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، برنامجاً غذائياً للاعبين خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب استعداداً لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره بمونديال الأندية الأربعاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في التاسعة مساءً

وخضع لاعبو الأهلى لبرنامج غذائي معين منذ بداية المعسكر بمواعيد زمنية محددة، ووجبات تساعد مكوناتها على توفير العناصر التى يحتاجها جسم اللاعب فى التدريبات والمباريات.

وأخطر الأهلى اللجنة الطبية لكأس العالم للأندية بتفاصيل البرنامج الغذائي للاعبين، خاصة أن كل شيء فى البطولة يتم تحت إشراف الفيفا، ومن المقرر أن يتم تعديل البرنامج الغذائي للاعبين يوم مباراة اوكلاند سيتى وفقا لموعد اللقاء وذلك لتوفير احتياجات جسم اللاعبين.

ففي يوم المباراة يتناول اللاعبون وجبات الإفطار والغداء مبكرا، وتتضمن سوائل وعصائر ونشويات لتوفير العناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها الجسم، وبعد المباراة، لابد أن يتناول اللاعبون وجبة عشاء تحتوي على اللحوم والبروتينات لتعويض الجسم عن الجهد المبذول خلال اللقاء.