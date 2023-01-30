شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة ينتظم فى تدريبات الزمالك اليوم بعد قطع إعارته لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود شبانة، مدافع فريق الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه، مساء اليوم، الاثنين، بعدما تم قطع إعارته لصفوف سموحة السكندرى، حيث كان من المقرر إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجارى، إلا أن الزمالك قرر عودته لتدعيم الدفاع بعد إصابة الونش.

وكان الزمالك أعلن عودة محمود شبانة، مدافع الفريق المعار إلى نادى سموحة، بعد إرسال قيمة قطع الإعارة والمقدر بمليون جنيه بشكل رسمى.

ويعود محمود شبانة إلى الزمالك بعدما شارك مع فريق سموحة مواجهة فريق فيوتشر، والانتظام فى تدريبات الفريق من اليوم استعدادا لمواجهة فاركو.

وانضم محمود شبانة إلى فريق سموحة فى بداية هذا الموسم معارا من الزمالك لمدة موسم، مع وجود بند يمنح الزمالك إمكانية استعادة اللاعب فى الانتقالات الشتوية بعد دفع مليون جنيه وهو ما قام الزمالك بتفعيله.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقبلة والمقرر لها الاثنين المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى.