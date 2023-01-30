شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات خاصة من "كبار" الأهلي فى المغرب قبل انطلاق مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللاعبون الكبار بفريق النادي الأهلى بقيادة محمد الشناوي وعلى معلول على عقد جلسات مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام أوكلاند سيتى فى ضربة بداية كأس العالم للأندية، والمقرر لها الأربعاء المقبل، لتحفيز اللاعبين قبل هذه المباراة التى يرغبون فى الفوز بها من أجل استكمال مشوار المارد الأحمر بهذه البطولة.

الشناوى ومعلول تحدثا مع زملائهما فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ 90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسه على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز للتأهل للدور التالى بالبطولة.

واعتاد محمد الشناوى ومعلول على عقد هذه الجلسات مع زملائهما قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات، كما اعتاد عليها الفريق.