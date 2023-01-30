شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يبحث عن حل للأزمة الدفاعية فى فاركو قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف طارق العشرى، المدير الفني لفاركو ، جهوده لحل الأزمة الدفاعية التي يعانى منها فريقه بعدما استقبلت شباكه 17 هدفا فى 16 مباراة، كانت سبباً فى خسارة العديد من النقاط بغرابة شديدة، وتراجع ترتيب الفريق فى جدول المسابقة.

وأغلق الجهاز الفني لفاركو صفحة مباراة المصري البورسعيدى التي أقيمت مساء السبت باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري وفاز بها الفريق بهدفين مقابل هدف.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك المقرر لها الخامسة مساء الاثنين 6 فبراير على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف الجهاز الفني لفاركو بقيادة طارق العشري على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة المصري بالجولة الأخيرة للدوري

ويرغب الجهاز الفنى فى تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة مواصلة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري بداية من مواجهة الزمالك بالجولة الجديدة للمسابقة.

وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بمواصلة تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن مواصلة الانتصارات بداية من مباراة الزمالك القادمة بالدوري

ويحتل فاركو المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 17.

على صعيد مختلف، اقتحم الجزائري رزقي حمرون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، قائمة أسرع هدف في بطولة الدوري المصري الممتاز بقوة عقب إحرازه هدف التقدم في مرمى المصري مساء، السبت في الثانية 24 ليحتل به المركز الثامن في ترتيب أسرع هدف في الدوري.

هدف رزقي في مرمى المصري جعله يتقاسم المركز الثامن مع محمود عبد المنعم كهربا، بعد أن نجح الأخير في إحراز هدف بقميص الزمالك في مرمى الاتحاد في الثانية 24.

ولم تكن هي المرة الأولى لرزقي حمرون في تسجيل الأسرع، فقد نجح في اقتحام قائمة الأسرع أهداف في الدوري الموسم الماضي عندما سجل هدف في مرمى نادي فيوتشر في الثانية 28 ليحتل بها المركز التاسع في ترتيب الأهداف الأسرع في الدوري.

في سياق أخر ، أكد طارق العشري، المدير الفني لفاركو، سعادته بقيادة فريقه الجديد للفوز على المصري البورسعيدي (ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ، وقال العشري في تصريحات خاصة: "كنا نحتاج الفوز بشكل كبير، وما تحقق هو نتيجة جهود اليومين الماضيين وفزنا بـ3 نقاط مهمين سنبني عليهم في الفترة المقبلة، والفوز على فريق كبير مثل المصري بداية جديدة لنا، ومع بعض التنظيم والتركيز سنقدم عروضا أفضل".

وأضاف: "أشعر براحة نفسية وأرجو أن أرتقي بفاركو وأن أكون عند حسن ظن الإدارة واللاعبين، ليكون الفريق في مكانة أخرى".

وتابع العشري: "عقدي مع النادي يمتد لموسم ونصف وكل عناصر النجاح متوفرة، نمتلك لاعبين مميزين ودعم ومساندة من مجلس الإدارة".

وعن تأثير أزمة إيقاف القيد على فاركو، قال: "فاركو يضم العديد من اللاعبين الجيدين جدا وكذلك قطاع ناشئين مميز، وهم الامتداد الطبيعي للفريق خصوصا مع أزمة غلق القيد".