شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يجتمع اليوم لمناقشة عدد من الملفات المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، اليوم، لمناقشة عدد من الأمور العالقة، وأبرزها ملف التجديد لنجوم الفريق وغلق باب العروض، خاصة إلياس الجلاسى ومحمد جريندو وعبد الرحيم دغموم، بالإضافة إلى مناقشة ملف استاد المصري ومتابعة الأعمال القائمة عليه.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد السويس الجديد، ويعود المصري إلى التدريبات بمعسكره فى القاهرة استعداداً للقاء المرتقب.

ويفتقد النادي المصري لخدمات الثنائي إيزي إيميكا وإلياس الجلاسى أمام سموحة، وذلك بعدما تعرض إيميكا للطرد فى مباراة فاركو الماضية، بينما حصل الجلاصي على الإنذار الثالث.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.