شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض المران الثانى بالمغرب اليوم استعداداً لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة السويسرى مارسيل كولر مرانه الثانى بالمغرب اليوم الاثنين، فى الملعب الذى تم تخصيصه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذى يُشرف على البطولة،

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة مساء السبت على متن طائرة خاصة، للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، ويستهلها الأهلي بمواجهة فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا بمدينة طنجة فى الأول من الشهر المقبل.

ويواصل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، دراسة مباريات فريق أوكلاند سيتى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى افتتاح مشوار الأهلى بكأس العالم للأندية، والمقرر لها مطلع فبراير المقبل، وذلك كونها أهم مباراة فى البطولة لأن الفوز بها يتيح للمارد الأحمر مواصلة مشواره فى المونديال.

وأصبح كولر المدرب الخامس فى تاريخ الأهلى الذى يقود الفريق فى كأس العالم للأندية والمدرب الأجنبي الثالث مع الأحمر بالمونديال.

ويعد البرتغالى مانويل جوزيه أكثر المدربين الذين قادوا الأهلى فى كأس العالم للأندية بثلاث مرات أعوام 2005، 2006 ، 2008، فيما جاء الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وصيفا بقيادة الأهلى فى نسختين عامى 2020، 2021، ومرة لكل من حسام البدرى عام 2012، ومحمد يوسف 2013

وأقيمت قرعة كأس العالم للأندية وأسفرت عن مواجهة الأهلى مع أوكلاند سيتى فى الأول من فبراير المقبل، ثم يواجه المتأهل من هذه المباراة الافتتاحية مع فريق سياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية، 4 فبراير المقبل، كما أسفرت القرعة عن مواجهة محتملة للأهلى مع ريال مدريد الإسبانى، حال تخطى أوكلاند سيتى، ثم التغلب عن فريق سياتل الأمريكى فى ربع النهائي.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.