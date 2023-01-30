شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه القناة وديا اليوم فى ختام معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2003، فريق القناة، ظهر اليوم الإثنين على ملعب القناة بالإسماعيلية، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين، في إطار استعدادات الفراعنة الصغار لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمى، شادي الجيلاني محلل أداء، هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل، إسلام جمال معد بدني، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبد الجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد ايهاب إداري، علاء سعيد مسئول المهمات.

اقترب الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، من الاتفاق على 3 مباريات ودية يخوضها شباب الفراعنة الشهر المقبل، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التى تنظمها مصر بمشاركة 12 منتخبا.

وقطع اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر شوطا كبيرا فى الاتفاق مع ثلاثة منتخبات، بات الأقرب منهم منتخبا جنوب السودان وأوغندا، فى ضوء المفاوضات الجارية لتنظيم وديات مع هذه المنتخبات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، حيث تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.