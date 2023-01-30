شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يغلق صفحة فيوتشر ويبدأ الاستعداد لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أسامة نبيه، المدير الفني لفريق الزمالك، من لاعبى فريقه إغلاق صفحة مواجهة فيوتشر التي جمعتهما مساء أمس، الأحد، والاستعداد بقوة لمواجهة فاركو المقبلة والمقرر لها يوم الاثنين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى.

وحرص نبيه على مشاهدة مباراة فاركو الأخيرة التي خاضها الفريق أمام المصرى البورسعيدى والتي فاز بها فاركو بنتيجة 2 / 1 في أول مباراة رسمية للفريق البرتقالى تحت قيادة طارق العشرى الذى تولى المهمة خلفًا لإيهاب جلال.