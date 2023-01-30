شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى: أعشق نادى الزمالك من صغرى وسعيد بالتواجد فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناصر منسى، المنضم حديثاً لصفوف الزمالك، إنه يعشق الفريق الأبيض منذ الصغر، مؤكدا أنه سعيد بالتواجد فيه والدفاع عن ألوانه في الفترة القادمة.

وأضاف منسى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "مبسوط بوجودى في نادى الزمالك وبحبه من صغري، وسأبذل قصارى جهدى، وأتمنى أن أستطيع تقديم شيئاً جيداً ومساعدة الفريق".

وكان نادى الزمالك قد أعلن عن التعاقد مع ناصر منسى، مهاجم البنك الأهلى، فى أولى صفقاته فى الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوفه.